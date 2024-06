Sanità: Bindi, ‘non è stata la mia riforma che ha creato le liste d’attesa’

agenzia

Roma, 5 giu “Per la seconda volta in meno di 24 ore Italo Bocchino afferma sul La7 che sarebbe la riforma del 1999, che porta il mio nome a creare le liste di attesa! Capisco l’imbarazzo di dover difendere un decreto fuffa del governo che a 4 giorni dalle elezioni illude gli italiani, facendo credere di risolvere il problema della sanità in Italia con norme burocratiche e senza stanziare un euro in più, ma ricorrere ai giochi di prestigio e’ davvero troppo”. Lo dice Rosy Bindi.