Sanità: Boccia, ‘su liste attesa dl leggero poi ragionato? Conferma bluff Meloni’

agenzia

Roma, 3 giu. “Lo avevamo già denunciato nei giorni scorsi ma oggi è arrivata la conferma: il provvedimento sulle liste d’attesa annunciato da Giorgia Meloni dal palco di Piazza del Popolo è un bluff”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Siamo ai soliti annunci, alle promesse elettorali che valgono qualche giorno. L’incontro con le regioni organizzato in quattro e quattr’otto dal ministro Schillaci si è rivelato un boomerang per il governo: non esiste un testo e nessuno conosce quali siano le eventuali coperture, sono state annunciate scelte gestionali demagogiche e improvvisate e ipotetiche privatizzazioni non condivise dalle regioni”.