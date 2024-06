Sanità: Bonaccini, ‘dl governo? Come invitare amici a cena e mettere piatti vuoti a tavola’

agenzia

Roma, 4 giu. “E’ come invitare a pranzo gli amici e mettere in tavola piatti vuoti: annuncio che è qui la festa, ma in sala non c’è nulla”. Così Stefano Bonaccini sul dl liste d’attesa.

“Il Governo ha approvato un decreto vuoto e inutile sulle liste d’attesa in sanità. E la premier Meloni, nel solito video senza contraddittorio, annuncia cose che non accadranno. Perché non c’è un solo euro in più. La sostanza allora qual è? Che tra pochi giorni si voterà e il Governo, dopo aver negato il problema per un anno e mezzo, ora tenta di correre ai ripari e si spertica in annunci su liste d’attesa (che non caleranno), medici (che non aumenteranno) e prestazioni (che privatizzeranno)”.