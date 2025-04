Sanità: Bonafoni, ‘dl Meloni su liste d’attesa solo un bluff’

agenzia

Roma, 16 apr. “Il decreto del governo Meloni sulle liste d’attesa si è rivelato un bluff: nessuna risorsa aggiuntiva, nessuna strategia, solo uno scaricabarile sulle Regioni”. Lo afferma Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo.

“Intanto, continua a mancare una risposta concreta ai bisogni reali delle persone, conseguenza di un servizio sanitario pubblico indebolito e sempre più spinto verso la privatizzazione. È urgente riconoscere al Servizio Sanitario Nazionale il valore che gli spetta: quello di essere un asse portante della nostra democrazia, non un costo da tagliare. Servono scelte politiche coraggiose, che rispondano innanzitutto ai troppi che in vista delle lunghe liste d’attesa, non potendo rivolgersi alla sanità privata, rinunciano a curarsi”.

