Sanità: Bonelli, ‘con Meloni aumentano persone che rinunciano a curarsi’

agenzia

Roma, 29 dic. “Con il governo Meloni aumentano le persone che rinunciano al diritto alle cure a causa di problemi economici, delle lunghe liste di attesa e della difficoltà nel raggiungere gli ospedali. A certificarlo è il Cnel, secondo cui nel 2023, 4.5 milioni di persone, il 7,6 % degli italiani ha scelto di rinunciare alle prestazioni sanitarie. Sono numeri mostruosi, che smentiscono la propaganda del governo Meloni sulla sanità”. Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e Co-Portavoce di Europa Verde.