Roma, 24 lug. “Non è una legge sulle liste d’attesa perché non c’è un euro per ridurle e nemmeno per assumere medici e infermieri. È solo fuffa: ce ne accorgeremo presto. Purtroppo. Bastava dire sì alla Legge Schlein per lavorare insieme per aumentare gli investimenti come negli altri paesi Ue”. Lo ha scritto su twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

