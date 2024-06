Sanità: Braga (Pd), ‘per Mediobanca cresce guadagno privata, dl Meloni spot elettorale’

agenzia

Roma, 6 giu. “La spesa per la sanità pubblica diminuisce, i guadagni per quella privata aumentano (70 mld di €), crescono le assicurazioni sanitarie private. Lo dice Mediobanca. Siamo dietro ai grandi paesi europei. Il decreto fuffa di Meloni non cambia nulla, è solo un vuoto spot elettorale”. Lo ha scritto su twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

