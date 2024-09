Sanità: Castellone (M5S), ‘bene stretta Schillaci per contrasto aggressioni’

agenzia

Roma, 18 set. “Bene la stretta del ministro Schillaci nel contrasto alle aggressioni al personale sanitario con l’arresto differito, in continuità con la nostra legge 113 del 2020 voluta dalla ministra Giulia Grillo”. Lo sostiene la vice presidente del Senato in quota Movimento 5 stelle, Mariolina Castellone, intervenendo su La 7 a Tagadà.

“La ‘militarizzazione’ degli ospedali però da sola non basterà perché è necessario un grande lavoro culturale, per riallacciare quella fiducia dei cittadini nel personale sanitario, accompagnato da un grande lavoro strutturale che preveda assunzione di personale sanitario e riorganizzazione delle strutture territoriali. Oggi esistono ambulatori di medicina generale nei condomini e presidi di guardia medica totalmente isolati e non è più accettabile”, conclude Castellone.

