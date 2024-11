Sanità: Congedo (Fdi), ‘su Gemmato vergognose accuse sinistra’

agenzia

Roma, 31 ott. “E adesso la sinistra, che ancora non ha assorbito il colpo della sconfitta in Liguria, prova ad avere visibilità mediatica attaccando, sul presunto conflitto d’interesse, il sottosegretario Gemmato. Ennesima figuraccia così come risulta dall’attestazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che evidenzia che non sussiste alcuna incompatibilità con il ruolo istituzionale che Gemmato ricopre attualmente. Consigliamo alla Schlein e a tutto il suo apparato di fare analisi all’interno della propria compagine per capire i motivi per i quali non sono credibili e s’interrogassero sul perché, da due anni a questa parte, gli italiani non perdono occasione per regalare sonore sconfitte”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA