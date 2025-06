Sanità: Conte, ‘arsenali pieni e Ssn affossato, questo il mandato ricevuto da Meloni?’

agenzia

Roma, 25 giu “La presidente del Consiglio ha detto di aver ricevuto il mandato e voi decidete di aumentare la spesa militare senza voto. E invece sul voto per rinforzare la sanità ci mettete la faccia e affossate questo provvedimento. Ma quale mandato avete ricevuto, di affossare la sanità e riempire gli arsenali? Ma siamo tutti impazziti?”. Lo ha detto Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera sulla Pdl del M5s sul Servizio sanitario nazionale.

“Tutti i soldi per le armi, questa è la vostra prospettiva. Il risultato è che i cittadini che non si possono curare sono passati da 4 a 6 milioni. Smettetela di considerare la sanità come strumento per consolidare gli apparati dei partiti -ha spiegato il leader del M5s-. Non è una mucca da mungere per accrescere consenso, muovere paccheti di voti, un sistema per sistemare persone amiche nei posti migliori”.