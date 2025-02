Sanità: Conte, ‘complotti immaginari per coprire disastri Meloni e soci, solidali con Cartabellotta’

agenzia

Roma, 2 feb. “Dopo mesi e mesi il Governo è riuscito a portare a casa solo un decreto su 6 contro le liste di attesa in sanità e invece di rimboccarsi le maniche Fratelli d’Italia che fa? Attacca con la bava alla bocca la Fondazione Gimbe e Nino Cartabellotta che hanno sottolineato, con l’onestà e l’autorevolezza che li contraddistingue, questo ritardo. A loro va tutta la nostra solidarietà”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.