Sanità: Conte, ‘è a pezzi ma per Meloni e Salvini priorità è il ‘ponte del riarmo”

Roma, 19 apr “Un primario in Sicilia ha fatto 3 ore in macchina per portare i farmaci della chemio ai suoi pazienti a causa di un guasto in ospedale, in un contesto in cui sanità e infrastrutture sono a pezzi”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Ma oggi apprendiamo dai giornali che il duo Meloni-Salvini, dopo aver portato la sanità ai minimi, ha ben altre priorità da quelle parti: hanno scritto all’Europa con l’elmetto di Von der Leyen per poter accelerare sul Ponte sullo Stretto da 14 miliardi giudicandola una infrastruttura strategica sul piano militare, per far passare truppe e carri armati. Abbiamo così anche il nome: il ‘Ponte del Riarmo’”, prosegue.