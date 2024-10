agenzia

Sanità: da oggi in vigore norme anti-violenti, pene più severe e arresto in flagranza differita

Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) – Il decreto legge con le nuove misure che dovrebbero fermare le aggressioni contro gli operatori sanitari è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è da oggi in vigore. Il decreto aveva ricevuto l’ok dal Consiglio dei ministri del 27 settembre. La norma prevede pene più severe in caso di […]

Di Redazione | 02 Ottobre 2024