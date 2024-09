Sanità: D’Amato (Az), ‘inaccettabile discriminazione su vaccinazione neonati’

agenzia

Roma, 19 set. “È inaccettabile che, di fronte a un tema di salute pubblica come la vaccinazione ai neonati contro la bronchiolite, non venga garantita la gratuità in tutto il territorio italiano. Questo si configurerebbe come una evidente discriminazione. Mi sembra che il Ministero della Salute sia in un evidente stato confusionale, poiché, a distanza di 24 ore, manda due diverse indicazioni alle Regioni”. Così il consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare della Segreteria nazionale di Azione, Alessio D’Amato.