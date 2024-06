Sanità: Faraone, ‘governo senza pudore prende in giro elettori’

agenzia

Roma, 4 giu. “Dopo due anni di governo la Meloni scopre le liste d’attesa in sanità a quattro giorni dal voto e finge di volerle tagliare con qualche spicciolo e con i dubbi anche delle Regioni che amministrano: Veneto e Lombardia. Prima dicono di no al Mes sanitario e condannano il nostro sistema sanitario all’inefficienza e poi prendono per i fondelli per gli elettori con provvedimenti farlocchi. Un governo senza alcun pudore”. Così Davide Faraone, capogruppo Iv alla Camera, su twitter.

