Sanità: Foti, ‘Pd ultimi a poter parlare di tagli’

agenzia

Roma, 14 ott. “Siamo alle solite: una sinistra all’angolo è ridotta a riciclare accuse, anche questa volta riguardanti i tagli alla sanità, pur di criticare le innovative soluzioni del governo Meloni come quella dei centri di accoglienza in Albania per gestire al meglio i flussi migratori. Gli ultimi che possono parlare di tagli alla sanità sono gli esponenti del Partito democratico, protagonisti di una stagione di drammatici risparmi ai danni di un settore colpito pesantemente dagli ultimi governi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.