Sanità: Foti, ‘pdl Schlein affossata per loro assenze’

Roma, 27 giu. “Ai 4 milioni e più di cittadini che il Partito democratico evidenzia siano impossibilitati a curarsi, sarà bene dire che proprio il Pd è scappato dalla proposta di legge della sua segretaria, a sua volta in fuga non appena letto in Aula il suo fervorino. Basterebbe guardare i tabulati delle presenze al momento del voto sugli emendamenti alla proposta di legge Schlein, per sapere che l’opposizione -larga a parole e scarsa nelle presenze- aveva in Aula meno di 80 deputati. Se ci fossero stati tutti i deputati dell’opposizione avrebbero approvato la legge, perché la maggioranza contava sulla presenza di 125 deputati”. Lo rileva il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.