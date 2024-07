Sanità: Fratoianni, ‘dl liste d’attesa gigantesco imbroglio’

agenzia

Roma, 25 lug. “Il decreto sulle liste d’attesa è stato emanato il 4 giugno scorso, e forse qualcuno ricorderà che eravamo a pochi giorni dal voto delle elezioni europee e amministrative. Insomma è stata una manovra elettorale, un gigantesco imbroglio: le stesse regioni, in cui la maggioranza dei presidenti sono di centrodestra, lo hanno denunciato”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra dai microfoni di Rai3 nel corso di Agorà Estate.

“La verità è – prosegue il leader di SI – che non c’è un euro tanto che il ministro Schillaci ha dovuto pure dire ‘però nella prossima manovra in autunno ci saranno le risorse, parlerò con Giorgetti e gli italiani potranno stare tranquilli’: fanno sempre così, la prossima volta faremo, la prossima volta ci sarà. È chiaro che questo Paese ha bisogno di qualcos’altro. Questo Paese ha un disperato e gigantesco bisogno di un piano di assunzioni di medici e infermieri, di una riforma vera e profonda dei canali di accesso alla professione medica, i medici e il personale sanitario devono essere pagati di più e perché dobbiamo prenderli altrove? Perché i nostri medici e i nostri infermieri, che non possono essere descritti come angeli salvatori nei momenti di emergenza e il giorno dopo di questi angeli se ne dimenticano , sono pagati poco e male e se ne vanno via all’estero in Paesi in cui la loro professione viene riconosciuta”.