Sanità: Furfaro (Pd), ‘su liste d’attesa decreto fuffa per favorire sistema privato’

Roma, 23 lug. “Il Pd ha presentato una pregiudiziale di merito perché riteniamo che questo decreto sia una scatola vuota, senza norme di sostanza e interventi strutturali. Un provvedimento mirato a distruggere il Ssn e a favorire il sistema privato che non inciderà per niente sulle lunghissime liste d’attesa e ce lo confermano le parole di Anaao Assomed, la sigla principale dei medici ospedalieri. Il dramma delle liste d’attesa lo volete risolvere con la frase ricatto ‘o ti curi pagando di tasca tua, oppure rischi la vita’ mentre ogni giorno 4 milioni di persone rinunciano alle cure e restano inevase 10 milioni di prestazioni. La cura non è più un diritto, è un privilegio”. Lo dichiara il deputato dem Marco Furfaro intervenendo in Aula sulla pregiudiziale di costituzionalità del Dl Liste d’attesa.