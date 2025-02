Sanità: Gasparri, ‘Gimbe condiziona dibattito con notizie infondate’

agenzia

Roma, 2 feb. “La cosiddetta Fondazione Gimbe è al centro di una polemica. Ed ha perfettamente ragione il presidente della commissione sanitaria del Senato, Zaffini quando risponde con dati alla mano ad alcune affermazioni discutibili. La Fondazione Gimbe condiziona il dibattito sulla sanità ed ha diffuso notizie che alla verifica si sono rivelate infondate. Chi c’è dietro questa fondazione? Chi è Cartabellotta? Perché agisce in questa maniera? Quali interessi intende tutelare?” Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.