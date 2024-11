Sanità: Gemmato, ‘sinistra bugiarda, Garante certifica che non ho conflitti interesse’**

agenzia

Roma, 31 ott. “Una sinistra bugiarda e rancorosa che non sa più a cosa appigliarsi”. Così, in un post su Facebook, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato replica agli attacchi delle opposizioni per il caso Therapia Srl, società che gestisce tre poliambulatori a Bitonto e che sul sito propone di affidarsi ai suoi servizi “senza dover attendere i lunghi tempi del Servizio Sanitario Pubblico”.

“Le polemiche stanno a zero” si difende l’esponente di Fdi, che spiega: “Ho il 10% di una società senza averne alcuna responsabilità di gestione (figuriamoci poi dei contenuti del sito internet); non esiste alcun conflitto di interessi come certifica il Garante della concorrenza; con il governo Meloni e il ministro Schillaci ci stiamo occupando del problema delle liste di attesa creato dalla mala gestione di decenni di sinistra al governo”, conclude Gemmato allegando la lettera con il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del marcato.

