Sanità: Giuseppe Fioroni nominato vicepresidente Fondazione Gemelli

Roma, 7 ott. Il Cda della Fondazione Policlinico Gemelli ha nominato come vicepresidente Giuseppe Fioroni, ex ministro dell’Istruzione durante il secondo governo Prodi. Il nuovo Cda si è riunito per la prima volta, sotto la guida di Renato Franco, l’ex ministro dell’Economia del governo Draghi.

Al consiglio hanno partecipato tutti i consiglieri designati: Massimo Antonelli; Elena Beccalli; Guido Carpani; Giuseppe Fontana; Antonio Gasbarrini; monsignor Claudio Giuliodori; Salvatore Nastasi; Maria Rosa Russo; Giampaolo Tortora; e lo stesso Fioroni.

