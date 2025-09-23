Sanità: Grippo (Az), ‘pediatria italiana ha bisogno di soluzioni strutturali’

agenzia

Roma, 23 set.-“Azione vota favorevolmente al commissariamento di Agenas e al finanziamento all’ospedale Bambin Gesù perché abbiamo sempre sostenuto la necessità di investire in sanità. Chiediamo, però, soluzioni strutturali sull’intero sistema della pediatria italiana, nei servizi ospedalieri per la prima infanzia e per il modello sanitario che le strutture erogano ai pazienti più piccoli”. Così Valentina Grippo, deputata di Azione, intervenuta in aula sul ddl di conversione per il commissariamento di Agenas e per il finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù.

“In merito all’Agenas, sarebbe stato opportuno un percorso alternativo, con un piano strutturato e un governo ordinario dell’ente – prosegue – senza ricorrere a strumenti palliativi come quelli commissariali. Così come siamo certi che in Italia ci siano ulteriori strutture come il Bambin Gesù, eccellenza per il Lazio e per il nostro Paese, ad avere la necessità di un sostegno. È doveroso assicurare un’uniformità sanitaria in tutte le regioni del Paese e per questo motivo abbiamo sempre preteso la garanzia dei livelli minimi di assistenza: è indegno, per esempio, che solo il 35% degli ospedali del Sud abbia un pronto soccorso pediatrico”.