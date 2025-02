Sanità: Lorenzin, ‘accettare critica è fatica democrazia’

agenzia

Roma, 2 feb. Insopportabile attacco a Gimbe e al suo presidente Nino Cartabellotta da parte di Fdi. Non è una buona cosa quando chi governa dimostra insofferenza e fastidio nei confronti di enti terzi che hanno la funzione di analizzare i fatti. Il confronto e l’accettazione della critica sono la ‘fatica’ della democrazia per chi ha l’onore di governare”. Così la vicepresidente dei senatori Pd Beatrice Lorenzin.

“A mesi di distanza dal varo del decreto sulle liste d’attesa, per i pazienti di tutta Italia ancora non è cambiato nulla. Spetta al Governo spingere affinché i provvedimenti vengano attuati e avviare il tavolo di riforme che incidono sulla formazione delle liste, dal personale all’appropriatezza, di cui ancora non c’è traccia”, conclude Lorenzin.

