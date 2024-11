Sanità: M5S, ‘Gemmato chiarisca su possibile conflitto interessi, pronta interrogazione’

agenzia

Roma, 31 ott. “Secondo quanto emerso da alcuni organi di informazione e come documentato sul sito della Camera dei deputati, il sottosegretario alla Salute Gemmato è socio di minoranza di Therapia srl, una società pugliese che gestisce tre poliambulatori a Bitonto in provincia di Bari. Sul sito della struttura, come riportato dal Fatto quotidiano, si legge: ‘Noi ci prendiamo cura di voi. È possibile effettuare in loco accertamenti diagnostici ed avere così un quadro completo della situazione clinica. Senza i lunghi tempi del servizio sanitario pubblico’. Tempi ragionevoli quindi, come quelli che il governo Meloni ha il dovere di ridurre per il Servizio sanitario nazionale e su cui in diversi provvedimenti, come il decreto liste di attesa del 7 giugno 2024, ha fornito varie soluzioni tra le quali spicca proprio l’incremento delle prestazioni che il Ssn può acquistare da privati. Non è quindi un caso che a queste ‘soluzioni’ siano seguiti incrementi del fatturato dei soggetti privati che come emerso dai media riguarderebbero anche la Therapia srl”. Così in una nota i deputati M5S Leonardo Donno e Andrea Quartini.