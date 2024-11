Sanità: Malan, ‘solidarietà a Gemmato, governo risolve anni di inefficienze sinistra’

agenzia

Roma, 31 ott. “Rivolgo la solidarietà e ribadisco la stima di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Senato nei confronti del sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, vittima in queste ore dell’ennesima pretestuosa polemica della sinistra. Lo stesso sottosegretario ha avuto modo di dimostrare che non esiste alcun conflitto d’interesse che lo riguardi e ha giustamente ricordato che il governo Meloni ha stanziato fondi senza precedenti per la sanità, anche per risolvere la grana delle liste d’attesa dovuta a troppi anni di inefficienze e tagli della stessa sinistra che oggi vorrebbe fare la morale”. Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

