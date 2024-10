Sanità, Malavasi: “C’è una consapevolezza bipartisan di affrontare il disagio psicologico”

agenzia

'Bonus psicologico, psicologo a scuola e forme di educazione al teatro, sono tanti i progetti che si possono finanziare per supportare le fragilità'

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – “Penso che ci sia una buona consapevolezza trasversale sull’urgenza di affrontare il disagio psicologico in senso lato e le tante forme di disagio che oggi ci sono nella nostra società”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Ilenia Malavasi (Pd), della commissione Affari sociali della Camera dei Deputati in occasione dello spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico in scena stasera al Parioli Costanzo di Roma. “Da un lato il bonus psicologico è stato rifinanziato – ha ricordato Malavasi – dall’altro lato c’è una proposta di legge, ferma da qualche mese per motivi di copertura economica, per istituire anche la figura dello psicologo di base. Obiettivo: avvicinare nuove professioni cercando di superare quelle barriere culturali che ci sono nel chiedere aiuto rispetto a situazioni di disagio”. Malavasi ha poi sottolineato “il fatto che si possono finanziare progettualità nuove, compreso lo psicologo nelle scuole, ma anche forme di educazione al teatro per supportare le fragilità, e quindi provare insieme a dare nuovi strumenti, nuovi contenitori, nuovi servizi per affrontare il disagio”.

