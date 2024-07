Sanità, Marino (Unindustria) su esami in farmacia: “Soddisfatti da parole Schillaci”

agenzia

'Circa il 70% delle decisioni diagnostiche è basata su un dato di laboratorio'

Roma, 31 lug. (Adnkronos Salute) – “Siamo molto grati al ministro Schillaci per le sue parole e soddisfatti che abbia accolto le nostre osservazioni riconoscendo che la medicina di laboratorio debba mantenere degli standard e dei requisiti qualitativi di alto livello”. Così Luca Marino, vicepresidente Unindustria sezione sanità, commenta l’intervista del ministro della Salute, Orazio Schillaci, su ‘La Stampa’. “Circa il 70% delle decisioni diagnostiche è basata su un dato di laboratorio – prosegue Marino – pertanto il ministero non può permettere che simili decisioni possano essere prese su referti che non rispondano ai gold standard del settore. Siamo molto contenti di leggere queste parole del ministro Schillaci e siamo fiduciosi che tutto ciò porterà a normare il settore in maniera adeguata e sempre nell’interesse della salute del cittadino”, conclude.

