Sanità: Marti (Lega), ‘su Gemmato solite strumentalizzazioni sinistra, solidarietà’

Roma, 31 ott. “Ancora una volta, oggi attaccando il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a cui va tutta la mia solidarietà, assistiamo ad attacchi strumentali da parte della sinistra nel maldestro tentativo di nascondere i suoi reali fallimenti sulla sanità in Puglia. Si tratta della solita macchina del fango creata ad hoc per colpire l’avversario politico da parte di chi non ha argomenti”. Così in una nota il senatore pugliese e coordinatore regionale della Lega Roberto Marti.

