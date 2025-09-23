Sanità, Matone (Lega): ‘giusto superare stallo Agenas e sostenere Bambino Gesù’

agenzia

Roma, 23 set.-“Questo è un decreto equilibrato, efficace, che non aumenta la spesa pubblica, non aggrava l’apparato amministrativo, ma rafforza la capacità gestionale, garantisce trasparenze e valorizza le eccellenze del nostro sistema sanitario”. Così la deputato della Lega Simonetta Matone, esprimendo in Aula voto favorevole del gruppo sul decreto recante misure urgenti per il commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.