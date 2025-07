Sanità: Mattarella, ‘Oms punto di riferimento fondamentale’

agenzia

Roma, 30 lug. “Dopo la pandemia da covid” e “i pericoli di nuove pandemie, un mondo sempre più raccolto nella vita e unito nelle comunicazioni richiede strumenti comuni come quello, prezioso, dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità– punto di riferimento fondamentale per la sicurezza di tutti e particolarmente irrinunziabile per l’Africa”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio.

