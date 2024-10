Sanità: Mattarella, ‘universalità cure diritto costituzionale, rimuovere divari territoriali’

agenzia

Roma, 28 ott. “Per consentire che l’efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. È nostra responsabilità far sì che questi divari non si propongano nella lotta ai tumori. L’universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per i ‘I Giorni della ricerca’.

