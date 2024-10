Sanità, Meloni: “Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto”

agenzia

Messaggio del premier agli organizzatori dello spettacolo 'Pinocchio; una favola alla rovescia' a cura della Compagnia Teatro Patologico

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – “Purtroppo, le statistiche ci dicono che i disturbi della psiche sono in aumento e che sono in crescita le richieste di assistenza psicologica. Tendenza che le conseguenze della crisi pandemica hanno accentuato, in particolare nelle fasce più giovani della popolazione. Molte scelte adottate durante la pandemia si sono rivelate sbagliate e nocive per la salute di bambini e adolescenti e ciò sta rendendo la situazione attuale sempre più preoccupante. Anche per questo, il Governo si è impegnato a rendere strutturale il bonus psicologo, aumentando le risorse a disposizione e alzando a 1500 euro l’importo massimo che un cittadino può richiedere per coprire le spese sostenute”. Così il premier Giorgia Meloni in un messaggio al senatore Antonio Guidi, ideatore dello spettacolo ‘Pinocchio: una favola alla rovescia’, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, questa sera in scena al Parioli Costanzo di Roma. Obiettivo della serata, promuovere il dialogo sul diritto alla salute e ad una socialità inclusiva. Ma il bonus psicologo “fa parte di un’azione più ampia che l’Esecutivo sta portando avanti -ha evidenziato Meloni- e che punta a rendere le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio più solidi e più capaci di rispondere ai bisogni delle persone, e a promuovere la diffusione della cultura della salute mentale, su cui pendono ancor troppo spesso insopportabili pregiudizi. In questo lavoro rientra anche lo stanziamento di 300 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sociali con psicologi, pedagogisti e educatori”. Il “Ministro della Salute Schillaci, che ringrazio -ha sottolineato Meloni- ha istituito uno specifico tavolo tecnico dedicato al miglioramento della qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione delle persone con disagio psichico. Il coordinamento del tavolo è affidato al professor Siracusano, al quale va il mio ringraziamento anche per il lavoro che porta avanti nell’ambito di questo progetto teatrale”. “La tutela della salute mentale non è solo un elemento imprescindibile del benessere di tutti i cittadini, ma rappresenta anche una priorità all’interno della più ampia azione di questo Governo per garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione e costruire una sanità e più attenta ai bisogni dei cittadini. È la ragione per la quale abbiamo scelto, in questi due anni, di destinare alla sanità stanziamenti record e di confermare questa tendenza di crescita con la nuova legge di bilancio, che porterà nel 2025 lo stanziamento per il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro e ad una spesa pro-capite di 2.317 euro. Il cammino verso una sanità più vicina alle esigenze dei cittadini è ancora lungo, ma la direzione è tracciata e intendiamo perseguirla con coraggio e determinazione. Anche grazie alla collaborazione della società civile e al contributo di lodevoli progetti come il vostro”, ha concluso.

