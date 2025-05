Sanità: Meloni, ‘Governo pronto poteri sostitutivi se Regioni in difficoltà, decreto pronto’

agenzia

Roma, 14 mag. “La competenza in materia di sanità, in base al titolo quinto della Costituzione, è delle Regioni, però il Governo è anche disponibile ad attivare i poteri sostitutivi nel caso in cui le Regioni dovessero incontrare delle difficoltà. Il decreto per attivare i poteri sostitutivi è pronto da tempo, non si è ancora raggiunta un’intesa, ma sono molto ottimista che ce la faremo nei prossimi giorni”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio , Giorgia Meloni, rispondendo alla Camera al Premier Question time ad un’interrogazione di Noi moderati.