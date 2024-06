Sanità: Paita, ‘governo non ha fondi, assurdo rinunciare a Mes’

agenzia

Roma, 3 giu. “Il governo non è in grado di trovare le risorse necessarie per la nostra sanità. Si tratterebbe di poco più di un miliardo di euro, risorse appena sufficienti per tamponare una situazione d’emergenza”. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e candidata al Parlamento europeo nel collegio Nord Ovest.

“Meloni – prosegue Paita – si ostina a dire no al Mes che darebbe all’Italia 37 miliardi con i quali poter veramente sistemare le cose e garantire a tutti una sanità pubblica all’avanguardia. Le scelte ideologiche di questa maggioranza penalizzano i più deboli che rinunciano a curarsi. È inaccettabile. Anche al Parlamento europeo ci batteremo con forza per far cambiare questa assurda situazione”.

