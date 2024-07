agenzia

Sanità, Pani (Sifo): “Per malattie croniche pelle puntare su reti dermatologiche”

Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) – “Sarà molto importante che le reti regionali per le malattie dermatologiche nelle Regioni siano armonizzate anche per favorire l’aderenza terapeutica in modo da ridurre gli sprechi e aumentare l’efficacia e la sicurezza delle cure. L’altro elemento è l’accesso alle terapie. In queste reti potrà essere anche inserita una modalità […]

Di Redazione | 10 Luglio 2024