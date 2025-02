Sanità: Pd sui social, ‘proposte per un diritto universale alla salute’

agenzia

Roma, 11 feb. “Le nostre proposte per difendere la sanità pubblica, tagliare le liste d’attesa e difendere il diritto costituzionale alla salute di tutti i cittadini: 5,5 Miliardi in più all’anno al SSN per portare la spesa sanitaria italiana alla media europea; un piano straordinario di assunzioni per coprire la carenza di personale, creare migliori condizioni di lavoro e tagliare le liste d’attesa; aumento delle retribuzioni e riconoscimento del valore delle professioni sanitarie; maggiore investimento su sanità di prossimità, salute mentale, benessere psicologico. Per un vero diritto alla salute”. Così il Partito Democratico in un post su Instagram.

