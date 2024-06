Sanità: Renzi, ‘anzichè buttare 850mln in Albania, Meloni li metta per le liste di attesa’

agenzia

Roma, 4 giu “E’ possibile che Meloni prenda 850mln delle tasse degli italiani e li butti letteralmente via per andare a costruire un cento migranti che non accoglierà nessuno, quando hai le liste di attesa? Ma dalli alle visite specialistiche, agli infermieri. Mi aspetterei che Meloni dica, rinuncio a questi 850mln e li metto sulla Sanità. Ma non lo fa perchè punta solo agli annunci”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.

