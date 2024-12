Sanità: Romano (Nm), ‘personale medico risorsa da valorizzare, chiediamo altre misure’

agenzia

Roma, 18 dic. “‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’. Lo dice la nostra Costituzione. La retribuzione giusta del personale sanitario costituisce una priorità volta a garantire un trattamento dignitoso a un comparto fondamentale per la qualità della vita dei cittadini e a tutelare un’eccellenza dell’Italia, apprezzata in tutto il mondo per l’alto valore delle cure mediche. Il personale medico e infermieristico rappresenta un orgoglio per il nostro Paese, ancor di più dopo i sacrifici compiuti negli ultimi anni per contrastare la pandemia di Covid-19”. Cosi nel corso del question time alla Camera dei Deputati Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

“Ebbene, come segnalato dal Censis, nel periodo 2015-2022 i salari dei dirigenti medici in Italia sono calati del 6,2% e la spesa dei contratti a tempo indeterminato è diminuita del 2,8%. Il Governo in carica ha avviato sin dalla legge di Bilancio per l’anno 2023 un percorso virtuoso per aumentare i fondi a disposizione al fine di rafforzare il sistema sanitario. Grazie al contributo di Noi moderati – prosegue – è stata inserita una flat tax al 5% sugli straordinari degli infermieri e la possibilità per i medici specializzandi di fare extramoenia, oltre all’inserimento dell’obesità tra le malattie protette dal servizio sanitario nazionale”.