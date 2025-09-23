Sanità: Ronzulli, ‘prevenzione vera rivoluzione, vaccini polizza collettiva’

agenzia

Roma, 23 set.-“Di fronte alle serie difficoltà in cui versa il Servizio sanitario nazionale, tra liste d’attesa infinite, pronto soccorso in affanno, carenza di personale, la svolta passa per la prevenzione, che non è costo ma investimento. Per questo, i vaccini restano la più grande rivoluzione della medicina, una polizza di salute collettiva”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv.