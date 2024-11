Sanità: Ronzulli, ‘serve supporto psicologico strutturato per operatori’

agenzia

Roma, 13 nov. “Oggi molti giovani rinunciano a intraprendere carriere sanitarie in settori essenziali come le scienze infermieristiche o le specializzazioni mediche in aree come l’emergenza-urgenza. Questo si traduce in una crisi non solo quantitativa, ma anche qualitativa, perché il personale che abbiamo rischia di essere sempre più stanco, demotivato e spesso tentato dal privato o dall’estero. Dobbiamo garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al “Forum Sanità” promosso dal Gruppo Digital360.