Sanità: Rubano (Fi), ‘bene impegno Tajani per sicurezza in strutture sanitarie’

agenzia

Roma, 12 set. “L’iniziativa di Antonio Tajani rappresenta un atto di grande responsabilità e attenzione verso la sicurezza dei cittadini e delle strutture sanitarie. Il coinvolgimento diretto dei parlamentari e dei consiglieri regionali di Forza Italia per monitorare le condizioni di sicurezza nelle strutture è un segnale concreto di vicinanza alle problematiche del territorio. Inoltre, l’intenzione di presentare un ordine del giorno in Parlamento per chiedere un aumento delle forze di Polizia risponde all’esigenza di maggiore sicurezza in un momento in cui i servizi pubblici necessitano di una protezione rafforzata”. Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e vicesegretario regionale della Campania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA