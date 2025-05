Sanità: Schlein a Meloni, ‘curarsi ormai lusso, siamo Repubblica delle liste d’attesa’**

agenzia

Roma, 14 mag. “Curarsi è diventato un lusso. Siamo la Repubblica delle liste d’attesa, mentre tra i vostri c’è chi ci guadagna vero con le sue cliniche private. Il vostro decreto fuffa non prevedeva risorse aggiuntive, non si capisce di cosa parli”. Così Elly Schlein nella replica all’interrogazione a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera.

“Asl 3 di Genova, a dicembre, 159 giorni per una visita oculistica, oggi ne aspettano 266. A Torino, quattro mesi nel maggio scorso per una colonoscopia, oggi non riescono più a prenotarla”.

