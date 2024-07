Sanità: Schlein a Meloni, ‘si ricordi che è al governo e dia risposte su Ssn’

agenzia

Roma, 17 lug. “Invece di accampare scuse sulle coperture finanziarie dell’opposizione e continuare a propinare la boutade elettorale del dl liste di attesa, Giorgia Meloni dovrebbe ricordarsi che è al governo e dare risposte concrete alla richiesta di un Ssn efficiente, universale e accessibile, al fine di salvaguardare il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per ora ha solo ridotto la spesa sanitaria sul PIL, tagliando la sanità pubblica”. Così la segretaria del partito democratico, Elly Schlein.