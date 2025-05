Sanità: Schlein, ‘da governo presa in giro, lista d’attesa non si abbattono senza risorse’

agenzia

Roma, 24 mag. “È una grande presa in giro: non si possono abbattere le liste d’attesa senza mettere risorse, mentre loro tagliano la sanità pubblica. Chiunque stia facendo l’esperienza di prenotare un esame vede che il problema è la mancanza di medici e infermieri, che vanno assunti. Noi abbiamo indicato al governo dove trovare subito 5 miliardi da mettere nella sanità per assumerli perché questo è l’unico modo per accorciare le liste d’attesa”. Lo dice Elly Schlein al Corriere.