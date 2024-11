Sanità: Schlein, ‘Gemmato in palese conflitto interessi, non può restare’

agenzia

Roma, 31 ott. “Lo abbiamo sempre detto. La destra non sta smantellando la sanità pubblica per sciatteria, ma per un preciso disegno. E chi ci guadagna? Solo loro, la destra. Lo spot della clinica privata, di cui il sottosegretario Gemmato è socio, è un insulto ai quei 4,5 milioni di italiani che hanno già rinunciato a curarsi proprio causa di quelle liste d’attesa che la clinica promette di far saltare”. Così Elly Schlein su Instagram.