Sanità: Schlein, ‘mobilitazione in tutta Italia, siamo partito più radicato nel Paese’

Roma, 28 nov Sulla Sanità “non intendiamo mollare, la mobilitazione deve proseguire e allargarsi a tutto il Paese. Chiedo a tutti i territori e iscritti di organizzarsi per incontrare gli operatori, le categorie, ascoltare i cittadini, andare nei luoghi di cura”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

La segretaria ha fatto gli esempi delle iniziative del Pd in Umbria, Lombardia, Emilia Romagna e in alcune regioni del Sud: “Andare nei luoghi di cura, raccogliere firme per proporre una legge. Sono iniziative che possono essere replicate. Facciamo vedere cosa vuol dire essere il partito più radicato del Paese”.

