Sanità: Schlein, ‘ringraziamenti a infermieri senza i fatti sono una presa in giro’

agenzia

Roma, 12 mag “Nella giornata internazionale dell’infermiere ancora un grazie a tutti questi professionisti che quotidianamente con abnegazione, competenza e passione svolgono un lavoro di cura fondamentale, da parte mia e di tutta la comunità del Pd”. Lo dice Elly Schlein.

“Ma l’Italia arriva a questa giornata con il minor investimento nel servizio sanitario nazionale degli ultimi 15 anni: una scelta precisa del governo Meloni, che si traduce in una mancanza di organico di circa 70mila infermieri, retribuzioni gravemente sotto la media OCSE, burnout lavorativo per i turni pesantissimi a cui gli infermieri sono sottoposti. Ben 1 su 3 intende lasciare il posto di lavoro, verso l’estero o verso strutture private”, sottolinea la segretaria dem.