Sanità: Schlein, ‘sbagliati i dati della Meloni, la spesa pubblica è scesa’

Roma, 15 mag “Stanno smantellando la sanità pubblica senza il coraggio di ammetterlo. Meloni continua a mentire agli italiani dicendo che hanno fatto il più grande investimento della storia nella sanità. Il problema e’ che la spesa sanitaria si calcola in tutto il mondo sul Pil. E quella sta scendendo al minimo storico degli ultimi 15 anni. I suoi tagli li stanno pagando direttamente i cittadini, perchè la Corte dei conti dice che nel 2023 la spesa per curarsi e’ aumentata del 10 per cento, cioè di 4 miliardi. Gli stessi che hanno messo sulla riforma fiscale. Tolgono con una mano quello che fingono di dare con l’altra. Per questo la chiamo tassa-Meloni”. Lo dice Elly Schlein ad ‘Avvenire’.

“Siamo allo scaricabarile. Meloni dà sempre la colpa a qualcun altro. Sulle liste di attesa dà la colpa alle Regioni, facendo infuriare anche quelle che governano loro, ma non gli hanno dato un euro in più, mentre avevano lanciato un piano di assunzioni sparito nel nulla. Il personale e’ stremato con turni massacranti, in fuga verso il privato o all’estero (40 mila i medici fuggiti negli ultimi anni)”, sottolinea la segretaria del Pd.