Sanità: sempre meno infermieri, ‘entro il 2030 ne mancheranno 100mila’

Analisi e proposte nel report di Fondazione Ismu Ets che sarà presentato a Milano lunedì

Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) – “Entro il 2030, la carenza di infermieri in Italia potrebbe arrivare a una quota compresa tra 60mila e 100mila. Il tutto mentre la popolazione diventa sempre più anziana: tra meno di 20 anni, in Italia oltre 1 abitante su 3 avrà più di 65 anni e un numero sempre maggiore di persone avrà molte più probabilità di avere bisogno di prestazioni sanitarie e assistenziali”. Sono alcuni dei dati dello studio esplorativo ‘Non mettiamoci un cerotto – Il reclutamento di infermieri all’estero nel quadro di una nuova governance della professione infermieristica’, realizzato dal Settore Economia, Lavoro e Welfare della Fondazione Ismu Ets, che saranno presentati alll’università degli Studi di Milano in occasione della Giornata mondiale della salute che ci celebra il 7 aprile. Dopo i saluti istituzionali di Paola Catenaccio, prorettrice UniMi con delega all’internazionalizzazione, di Maura Lusignani, presidente Collegio didattico interdipartimentale corso di laurea in Infermieristica e corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, e del segretario generale di Fondazione Ismu Nicola Pasini, Laura Zanfrini, responsabile Settore Economia, Lavoro e Welfare di Fondazione Ismu e direttore scientifico dello studio, presenterà i principali risultati e le indicazioni proposte. Alla discussione parteciperanno: Patrizia Bevilacqua, vice-coordinatrice, Sidmi Regione Lombardia – dirigente Dapss Asst Spedali Civili di Brescia; Claudio Costa, direttore Direzione Risorse umane del Ssr – Regione Veneto; Caterina Galletti, vicepresidente Commissione nazionale delle laurea magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche; Carmelo Gagliano, consigliere Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche; Rosa Melgarejo, presidente Associazione infermieri del mondo; Alicia Notario, presidente Filipino-Italian Nurses Association; Giulio Zucca, Direzione generale Welfare Regione Lombardia. Modera il dibattito la giornalista del ‘Corriere della Sera’ Simona Ravizza.

